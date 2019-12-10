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12. 10. 2019

Турция заявляет о непричастности к обстрелу базы США

Турция заявила, что не обстреливала американскую военную базу вблизи сирийского города Кобани. Об этом в субботу, 12 октября, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Анадолу.

Министр обороны утверждает, что Турция проводит координационные действия с США.

"Об обстреле солдат США или международной коалиции речь не идет. Нами проводятся все необходимые координационные действия с США", - сказал Хулуси Акар.

Напомним, что 10 октября Турция начала военную операцию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп осудил Турцию за начало военной операции вдоль границы с Сирией.

12 октября сообщалось, что в Сирии турецкие войска обстреляли полевую базу американского спецназа. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что обстрел турецкими войсками был настолько тяжелым, что американские военнослужащие решили начать ответный огонь с целью самообороны.

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Источник: korrespondent.net
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