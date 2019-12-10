В МИД рассказали о резолюции нормандского саммита

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу, которое было опубликовано в субботу, 12 октября.

Такое заявление глава МИД Украины сделал, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, очень много, и они происходят постоянно.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для возбуждения населения против миротворческой политики Президента Зеленского", - убежден глава МИД.

Напомним, в ЕС заявили, что восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений.

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Источник: korrespondent.net