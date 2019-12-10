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12. 10. 2019

Турция заявила о захвате первого сирийского города

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает в субботу, 12 октября Reuters.

"Национальная армия (сирийские повстанцы) сегодня утром взяла под контроль центр города. Инспекции продолжаются в жилых районах", - заявил чиновник.

❗[ВИДЕО]❗Город #Расулайн на северо-востоке Сирии очищен от террористов https://t.co/CtV5nhPxEr #Сирия #террор #Источникмира #Турция pic.twitter.com/F3z6PhV5ok

— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 12, 2019

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

В США предупредили о жестких санкциях против Турции, которые ранее испытывали на себе лишь несколько стран.

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Источник: korrespondent.net
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