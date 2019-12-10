Мендель снова толкнула журналиста – СМИ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель угодила в новый скандал. На этот раз она оттолкнула журналистку издания Апостроф Юлию Забелину. Об этом сама журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

"В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала", - написала Забелина.

Журналистка прикрепила к посту видеоролик, на котором видно, как она подходит к Зеленскому, чтобы лично задать вопрос, однако Мендель взяла ее под локоть и увела в сторону.

В комментарии Буквам Забелина заявила, что пресс-секретарь главы государства в конце еще раз ее оттолкнула и попросила больше не задавать никаких вопросов.

"А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: кто вас толкает? Обратилась к коллеге из Блумберга, мол, видели ли вы, что я ее оттолкнула, но та явно не хотела участвовать в дискуссии и просто промолчала. В целом неприятно было, так как у меня был совсем короткий уточняющий вопрос, да и сам Зеленский отреагировал намного спокойнее ее", - рассказала журналистка.

Она отметила, что такое поведение пресс-секретаря президента неприемлемо.

Напомним, что ранее у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

Позже она сообщила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента.

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Источник: korrespondent.net