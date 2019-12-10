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12. 10. 2019

Турция заявила о захвате 20 городов в Сирии

Подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Как сообщается, турецкие военнослужащие и боевики сирийской оппозиции перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани (Айн-эль-Араб) на северо-востоке провинции Алеппо. Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

Авиация и артиллерия турецких войск наносят интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".

مشاهد للتعزيزات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها في #سوريا pic.twitter.com/KIRRwinAUw

— الحدث (@AlHadath) 12 октября 2019 г.
 

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

В США предупредили о жестких санкциях против Турции, которые ранее испытывали на себе лишь несколько стран.

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Источник: korrespondent.net
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