Церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook.

Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

"Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал митрополит Епифаний.

Он добавил, что Грецию и Украину, два народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества.

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!", - убежден предстоятель ПЦУ.

Он выразил надежду, что вскоре посетит Афины, где встретится с блаженнейшим архиепископом Иеронимом и другими иерархами Элладской православной церкви.

Раннее сообщалось, что Церковь Греции обсудит автокефалию ПЦУ на внеочередном Соборе.

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Источник: korrespondent.net