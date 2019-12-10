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12. 10. 2019

Генштаб усилил боеготовность воинских частей

Боеготовность воиских частей Вооруженных сил Украины будет усилена в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Повышена охрана военных объектов, очередные изменения и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе призвали граждан воздержаться от незаконного проникновения на охраняемые, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

Напомним, в 2020 году оборонный бюджет Украины будет увеличен. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Весь бюджет на безопасность и оборону составляет 245,8 млрд гривен, 136,6 млрд из них – на армию.

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Источник: korrespondent.net
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