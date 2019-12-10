В Испании в ходе парада парашютист повис на столбе

Один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении. На торжестве, состоявшемся в субботу в центре столицы, присутствовал король Филипп VI, который также является главнокомандующим ВС страны, передает испанское издание El Pais.

После того как прозвучал гимн Испании, старт празднику дал прыжок двух парашютистов. Один из военных, к ногам которого был прикреплен большой флаг королевства, при приземлении зацепился за фонарный столб и повис на нем. Спустя несколько минут ему удалось спуститься. В результате, как сообщили в правительстве страны, парашютист не пострадал.

Монарх прибыл на торжества в сопровождении своей супруги Летисии, наследницы испанского престола принцессы Астурийской Леонор и инфанты Софии. С трибун за парадом также наблюдали члены правительства Испании, главы обеих палат парламента, лидеры различных партий и руководители большинства автономных сообществ. Глава кабмина Каталонии Ким Торра проигнорировал торжество.

Празднование началось в 11:00 по местному времени (12:00 по киевскому времени). В параде приняли участие около 3,5 тысяч военнослужащих разных родов войск и более 100 транспортных средств. В шествии также участвовали представители национальной полиции, гражданской гвардии и службы спасения и безопасности на море.

В воздушном параде были задействованы 76 единиц авиатехники, в том числе истребители, транспортные самолеты и вертолеты, которые пролетели над проспектом Кастельяна в Мадриде. В рамках праздника пилотажная группа испанских ВВС окрасила небо над столицей в цвета государственного флага пиренейского королевства.

Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.

Ранее сообщалось, что в США 22 десантника пострадали во время прыжков с парашютом. Часть военнослужащих во время выполнения задания приземлилась за пределами отведенного квадрата на деревья и получила травмы.

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Источник: korrespondent.net