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12. 10. 2019

В Японии произошло землетрясение почти в шесть баллов

В субботу, 12 октября, в центральной части Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Japan Today.

Землетрясение произошло недалеко от префектуры Тиба в 18:22 по местному времени. По данным Японского метеорологического агентства, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Об угрозе цунами не объявляли.

Напомним, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Также мощное землетрясение произошло в Пакистане. Там погибли 37 человек, более 500 пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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