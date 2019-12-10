Германия приостанавливает экспорт оружия в Турцию

Правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Гайко Маас, передает Bild.

"В свете турецкой военной наступательной операции в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", - сказал министр.

По словам министра, с 2016 года Германия ввела очень ограничительную линию для экспорта оружия в Анкару, особенно после турецкого военного наступления на северный сирийский регион Африн.

В 2018 году Германия поставила Турции оружия на 242,8 миллиона евро, что составляет почти треть всего немецкого военного экспорта оружия (770,8 миллиона евро). За первые четыре месяца этого года Анкара получила от Германии боевое оружие на 184,1 миллиона евро.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Позже Минобороны Турции заявило об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции в Сирии.

Из-за действий Турции в Сирии Финляндия приостановила поставки оружия стране. Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию. Позже аналогичное решение приняла Норвегия.

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Источник: korrespondent.net