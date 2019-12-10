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12. 10. 2019

У ночного клуба в Нью-Йорке произошла стрельба, есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки в городе Нью-Йорк в субботу, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщает газета New York Post.
 
Как сообщается, стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)
Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.
 
Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.
 

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York. La fusillade s'est déroulée à #Brooklyn, à proximité d'un club privé.

🎥 #Nws_MENA pic.twitter.com/iqCgXUEXNG

— News24 (@ne24ws) 12 октября 2019 г.
 
Напомним, 9 октября Баллье пытался попасть в синагогу в Галле, но не сумел и открыл стрельбу на улице, застрелив 40-летнюю женщину. Позже он застрелил 20-летнего мужчину в закусочной.

Вскоре нападавший был задержан, его действия квалифицированы как правоэкстремистский теракт. Сам Баллье признался в содеянном и признал крайне правый антисемитский мотив во время судебного слушания.

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Источник: korrespondent.net
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