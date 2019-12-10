У ночного клуба в Нью-Йорке произошла стрельба, есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки в городе Нью-Йорк в субботу, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщает газета New York Post.

Как сообщается, стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)

Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York. La fusillade s'est déroulée à #Brooklyn, à proximité d'un club privé.



🎥 #Nws_MENA pic.twitter.com/iqCgXUEXNG — News24 (@ne24ws) 12 октября 2019 г.

Напомним, 9 октября Баллье пытался попасть в синагогу в Галле, но не сумел и открыл стрельбу на улице, застрелив 40-летнюю женщину. Позже он застрелил 20-летнего мужчину в закусочной.

Вскоре нападавший был задержан, его действия квалифицированы как правоэкстремистский теракт. Сам Баллье признался в содеянном и признал крайне правый антисемитский мотив во время судебного слушания. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net