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12. 10. 2019

Сверхмощный тайфун в Японии: двое погибших, 70 раненых

По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна Хагибис, который в настоящее время движется по направлению к Токио. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Один человек погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, опрокинуло шквальным ветром. Еще один мужчина погиб из-за схода оползня на его дом. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек.

Ранее сообщалось, что сверхмощный тайфун Хагибис приближается к центральной части Японии. В соседних с Токио районах, десятки тысяч жителей уже остались без электричества.

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Источник: korrespondent.net
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