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12. 10. 2019

РПЦ отреагировала на решение церкви Греции о ПЦУ

Cвященный синод Русской православной церкви в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви о признании Православной церкви Украины скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами. Об этом ТАСС в субботу, 12 октября, сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом", - сказал он.

Ранее сегодня церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ. Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. 

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Источник: korrespondent.net
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