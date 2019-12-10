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12. 10. 2019

Трамп ответил на расследование против его адвоката

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на начало расследования относительно деятельности его адвоката Руди Джулиани в Украине. Об этом сообщил американский президент в Twitter.

По словам президента США, представители Демократической партии продолжают охоту на ведьм. Также Трамп назвал своего личного адвоката "легендарным разрушителем криминала".

"Итак, теперь они (демократы - ред.) преследуют легендарного "разрушителя криминала" и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может казаться грубым, но он отличный парень и замечательный адвокат. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США. Глубинное государство. Стыдно", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность Джулиани в Украине. Американские прокуроры пытаются установить, пытался ли адвокат Трампа добиться отставки посла США в Украине.

Напомним, в США арестовали двух помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые помогали ему решать "украинский вопрос". 

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Источник: korrespondent.net
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