На Донбассе сепаратисты ранили двух военных

С начала текущих суток, 12 октября, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Как сообщается, противник 11 раз открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Так, с минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевой машины пехоты (БМП-1) и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Пищевик, Новогнатовка, Широкино, Марьинка и Луганское.
"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащие Объединенных сил", - отметили в ведомстве.
Напомним, за сутки 10 октября сепаратисты 27 раз обстреляли позиции украинских военных, один боец ВСУ погиб.
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Источник: korrespondent.net
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