Франция приостановила экспорт оружия в Турцию



Франция останавливает экспорт вооружений в Турцию из-за конфликта в Сирии, говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства вооруженных сил Франции в субботу, 12 октября.

Данное решение вступает в силу незамедлительно. Оно коснется отправляемого на экспорт оружия, которое может быть использовано в Сирии.

Напомним, 9 октября началась операция Турции Источник мира, целью которой Анкара ставит борьбу с курдскими повстанцами на севере Сирии. В Минобороны Турции сообщили, что число жертв среди курдский бойцов составило почти полтысячи человек.

Из-за действий Турции в Сирии Финляндия и Германия приостановилипоставки оружия стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net