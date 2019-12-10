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12. 10. 2019

Франция приостановила экспорт оружия в Турцию


Франция останавливает экспорт вооружений в Турцию из-за конфликта в Сирии, говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства вооруженных сил Франции в субботу, 12 октября.

Данное решение вступает в силу незамедлительно. Оно коснется отправляемого на экспорт оружия, которое может быть использовано в Сирии.

Напомним, 9 октября началась операция Турции Источник мира, целью которой Анкара ставит борьбу с курдскими повстанцами на севере Сирии. В Минобороны Турции сообщили, что число жертв среди курдский бойцов составило почти полтысячи человек.

Из-за действий Турции в Сирии Финляндия и Германия приостановилипоставки оружия стране.

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Источник: korrespondent.net
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