В столице Эквадора ввели комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено в Twitter объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито на фоне протестов против повышения цен на топливо.

По словам эквадорского лидера, оно должно облегчить работу правоохранительных органов, ведущих борьбу с излишними проявлениями насилия.

В Министерстве туризма страны в связи со введением комендантского часа рекомендовали туристам оставаться в отелях или других безопасных местах.

В международным аэропортом Кито пассажирам советуют не приезжать в авиагавань и связаться с представителями своих авиакомпаний, а уже прибывшим - не покидать здание аэропорта.

Напомним, протесты в Эквадоре начались после того, как президент страны подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо существенно возросли. 3 октября из-за протестов Морено ввел в Эквадоре чрезвычайное положение. 12 октября президент согласился пересмотреть декрет об отмене субсидий на топливо.

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Источник: korrespondent.net