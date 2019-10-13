Режим ЧС объявили в Канаде из-за сильного снегопада

Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщают местные СМИ.
Напомним, ранее в одном из регионов Австралии впервые за 35 лет выпал снег. В конце сентября в американском штате Монтана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури.
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Источник: korrespondent.net
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