Режим ЧС объявили в Канаде из-за сильного снегопада



Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщают местные СМИ.

Снег пришел провинцию 9 октября и продолжается до сих пор. Уже выпало около 60 см снега.

В результате случившегося были повреждены электропередачи более 53 тысяч жилых домов, государственных учреждений и магазинов.

Из-за снегопадов пострадал один человек, на которого упала ветка. В настоящее время он находится в критическом состоянии в больнице.



Напомним, ранее в одном из регионов Австралии впервые за 35 лет выпал снег. В конце сентября в американском штате Монтана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури.

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Источник: korrespondent.net