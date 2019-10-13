Эсминец США с ракетами зашел в Черное море



Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) зашел в Черное море для повышения региональной стабильности, заявил в субботу, 12 октября, 6-й оперативный флот ВМС США.



"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - говорится в сооющении.



Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года. В августе все тот же эсминец Porter в ходе пребывания в его акватории посетил Румынию, Болгарию и Турцию.



Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Carney и Ross, размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота.



Военные РФ показали, как следят за эсминцем США



Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net