Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми



Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает агентство Kyodo.



Еще не менее 17 человек числятся пропавшими без вести и 106 – пострадали.



Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 пострадавших.



Напомним, 12 октября тайфун Хагибис обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров в секунду.



Из-за тайфуна в Японии произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения. Наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета.

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Источник: korrespondent.net