Итоги 12.10: Признание ПЦУ и новая война в Сирии



Турция захватила 20 городов в Сирии

Подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии.

Авиация и артиллерия турецких войск наносят интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских Сил народной самообороны.

Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Священный синод Русской православной церкви в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви о признании ПЦУ скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами.

Порошенко представил свой мирный план по Донбассу

Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Экс-президент назвал семь приоритетных шагов, необходимых для "избежание ловушки Кремля" для Украины на Донбассе.

Американский эсминец зашел в Черное море

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) зашел в Черное море для повышения региональной стабильности. Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года.

В МИД анонсировали новый масштабный обмен пленными

Процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ находится на завершающей стадии и предусматривает участие в обмене трех групп людей, заявил министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

"Я хочу сказать, что этот процесс находится в завершающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать", - отметил глава МИД.

СМИ узнали имя нового посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, сообщила украинская служба Голоса Америки.

"На этом (постпред Украины в ООН – ред.) посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net