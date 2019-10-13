В Буркина-Фасо 15 человек погибли при атаке на мечеть

Не менее 15 человек стали жертвами нападения на мечеть в деревне Салмосси в Буркина-Фасо еще два человека, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщило BBC News в субботу, 12 октября.

Отмечается, что трагедия произошла в пятницу вечером. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Многие местные жители покидают родные места и бегут в Мали, граница которого находится неподалеку.

За последние годы в Буркина-Фасо сотни людей погибли в результате нападении групп джихадистов. Их активность возросла в 2015 году.

На прошлой неделе 20 человек погибли при нападении на золотоносный регион на севере Буркина-Фасо. В субботу жители столицы страны, Уагадугу, вышли на улицы с призывом ввести иностранные войска, чтобы справиться с натиском исламистов. В 2012 году им помогли вооруженные силы Франции.

Напомним, 26 мая на севере Буркина-Фасо неизвестные напали на католическую церковь во время мессы. Тогда пять человек погибли и пятеро были ранены.

Всего в течение мая в результате четырех атак были убиты по меньшей мере 20 христиан-католиков.

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Источник: korrespondent.net