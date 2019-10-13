Сутки в ООС: 23 обстрела, ранены два бойца

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 12 октября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из ПТРК, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, зафиксированы шесть обстрелов в сторону Водяного, по два возле Новогнатовки и Тарамчука, а также возле Пищевика, Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки, Славного; Новолуганского (дважды), Золотого (дважды), Майорска и Луганского.

С начала нынешних суток враг дважды открывал огонь – неподалеку от Новолуганского и Пивденного. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 11 октября сепаратисты на Донбассе совершили восемь обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.

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Источник: korrespondent.net