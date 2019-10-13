Военные запретили передвижение по Эквадору на сутки

Командование вооруженных сил Эквадора объявило о введении на территории страны запрета на передвижения на ближайшие сутки из-за массовых протестов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в воскресенье, 13 октября.

"С 15 часов (23.00 по Киеву) субботы 12 октября на 24 часа... установлен запрет на передвижения в стратегически важных районах на всей территории страны", – говорится в заявлении военных.

В этот список стратегических районов, согласно документу, включены государственные, военные и полицейские учреждения, порты и аэропорты, объекты телекоммуникационной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, нефтедобычи и переработки.

Вооруженные силы и полиция Эквадора уполномочены контролировать ситуацию в публичных местах и местах скопления людей, регистрировать граждан и автомобили.

Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито и ее окрестностях.

Напомним, протесты в Эквадоре начались после того, как президент Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на топливо, в результате чего цены на топливо существенно возросли. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли.

3 октября президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. 12 октября президент согласился пересмотреть декрет об отмене субсидий на топливо.

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Источник: korrespondent.net