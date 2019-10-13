В Польше начались выборы в парламент

В Польше началось голосование на очередные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) в воскресенье, 13 октября.

В голосовании могут принять участие более 30 млн поляков на 27 415 избирательных участках как внутри страны, так и за ее пределами.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, а выборы в Сенат – по одномандатным избирательным округам.

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). Сразу после этого местные СМИ опубликуют данные экзитполов.

Согласно последним опросам общественного мнения, фаворитом на выборах в Польше является правящая партия Право и справедливость Ярослава Качиньского. Она может получить более 40% голосов.

За главную оппозиционную силу – Гражданскую коалицию – проголосуют около 30% поляков. Левую коалицию могут поддержать 13% граждан.

Напомним, минувшей осенью партия Право и справедливость победила на местных выборах в Польше, набрав 33% голосов.

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Источник: korrespondent.net