В бельгийском городе Арлон открыли памятник дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В одном из старейших городов Бельгии, городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру Анны Ярославне – королеве Франции и дочери великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Памятник подарен общиной Киева в рамках проекта Путь королевы, который предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию", – говорится в сообщении.

В открытии памятника приняла участие киевская делегация во главе с директором департамента культуры Дианой Поповой, посла Украины в Бельгии Николая Точицкого, мэра Арлона Винсана Магнуса, а также городского руководства и общества.

Памятник установили возле церкви святого Доната, расположенной на высоком холме Книпшен.

"Именно в этой части холма в 11-16 веках был расположен замок Арлонского графства. Вероятно, что именно здесь гостила Анна Киевская в 11 веке, когда осуществляла свое путешествие во Францию. Именно Арлон является предпоследним местом на пути во Францию", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

Памятник юной княжны Анны, авторства Константина Скритуцкого, является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве.

Напомним, что памятник киевской княжне установили в прошлом году во французском городе-побратиме Киева – Тулузе и в этом году – в Джакарте. Также в 2018 году общине Кракова была передана для установления авторская реплика памятника Анне Киевской. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

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Источник: korrespondent.net