В Британии на берег выбросило кашалота

На побережье Великобритании погиб 13-метровый кашалот. Об этом накануне сообщило издание на BBC News Украина.

Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни (BDMLR) заявили, что прогноз молодого самца был "очень неутешительным", даже если его снять с мели в графстве Нортумберленд.

"Ведь вмешательство в эту ситуацию могло "привести к еще более длительной и страшной смерти животного", – заявили в организации.

Известно, что кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море.

"Именно поэтому, если они туда попадают, то почти всегда плохо питаются, болеют и имеют малые шансы на выживание", – отметили в BDMLR.

Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота из-за риска заражения.

So sad to see such and amazing mammal perish off our Northumberland coast a long long way from where it should be,the sperm whale beached on near Newbiggin-by-the-Sea in Northumberland @BDMLR @ThePhotoHour @StormHour @ChronicleLive @PA pic.twitter.com/LiKNTe5RTW — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019

Such an amazing animal shame it’s ended up like this, it looks like it will be at least Monday before it is moved from Newbiggin-by-the-Sea in Northumberland #whale #spermwhale @StormHour @ThePhotoHour @BDMLR @ChronicleLive @PA @B_W_R @wildlife_uk pic.twitter.com/kfJwIhkDlJ — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 12, 2019

Its looking like sad news for a Sperm whale way way off course thought to be around 40ft long just 150m off the Northumberland coast at Newbiggen-by-the -sea, it is still alive but not looking great on its side alot @ChronicleLive @BDMLR @PA pic.twitter.com/qR3eS3zLsE — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019

Ранее сообщалось, у побережья Национального парка Вакатоби на острове Капота в Индонезии местные жители обнаружили мертвого кашалота. В его желудке нашли шесть килограммов пластика.

Также стало известно, что в Таиланде рыбак разбогател на застывшей рвоте кашалота.

Источник: korrespondent.net