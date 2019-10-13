На Ровенщине женщина бросилась под поезд накануне своего юбилея

В Ровенской области скоростной электропоезд на переезде насмерть сбил женщину. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 13 октября.

"В селе Мирогоща Дубенского района вблизи железнодорожного переезда №111 Львовской железной дороги скоростной электропоезд сообщением Киев-Львов совершил наезд на неизвестную женщину", – говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось – от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По словам свидетелей, в том числе машиниста, женщина умышленно бросилась под поезд.

Правоохранители через несколько часов установили личность погибшей.

"Это местная жительница. Сегодня ей должно было исполниться 50 лет", – отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшем гибель человека (ч.3 ст.276 УК Украины). Ведется досудебное расследование.

В Изюме мужчину спасли, когда он повесился, и доставили в больницу. Он сбежал из госпиталя и бросился под поезд.

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Ранее в городе Изюм местный житель погиб под колесами поезда. Это была его вторая попытка суицида за день. Сначала мужчину спасли, когда он повесился. Он сбежал из госпиталя и бросился под поезд.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина упал с моста под проезжающие автомобили и погиб.

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Источник: korrespondent.net