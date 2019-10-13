Лента RSS
Подписаться на ленту
13 октября 2019, воскресенье, 12:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
13. 10. 2019

Саудовская Аравия одобрила размещение военных США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение дополнительных войск и оборудования США. Об этом накануне сообщило государственное информационное агентство SPA.

Власти Саудовской Аравии считают, что это поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономики.

Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

Ранее Пентагон принял решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих, а также две батареи ЗРК Patriot и одну THAAD в ответ на недавние атаки на нефтяной сектор страны.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит Вашингтону за размещение дополнительных военных частей в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.