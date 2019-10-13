Пограничники из состава сил операции Объединенных сил разоблачили незаконное перемещение автомобилей на контрольно-пропускном пункте Новотроицкое. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 13 октября.

Отмечается, что в КПВВ Новотроицкое для следования на контролируемую территорию прибыли авто Mersedes, Peugeot и Daewoo. Водители на контроль предоставили доверенности на авто выданные одним из киевских частных нотариусов. В документах пограничники обнаружили признаки подделки.

Также, по данным оперативных подразделений, владельцы автомобилей при оформлении "липовых" поручений не присутствовали.

Граждан, которые перегоняли автомобили, передали полицейским. Возбуждено уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов (ст.358 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе перекрыли канал перемещения авто из "ЛДНР"

Ранее на Донбассе задержали сотрудника Лисичанского погранотряда по подозрению в работе на так называемую "народную милицию ЛНР".

Также стало известно, что СБУ провела спецоперацию, в результате которой вывезли на подконтрольную Украине территорию сепаратиста "ЛНР". Он работал в "Таможенном комитете ЛНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net