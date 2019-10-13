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13. 10. 2019

Киев выдал разрешения на эксгумацию поляков – МИД

Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений на своей территории. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу, 12 октября.

По его словам, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет ответных шагов и от Варшавы.

"Есть уже первые подвижки в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немного разблокирует всю ситуацию", – сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что позиция украинской стороны в этом вопросе является принципиальной.

"Мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем шаги навстречу", – добавил министр.

Напомним, 27 сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

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Источник: korrespondent.net
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