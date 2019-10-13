Москва заявила о миллиардном долге США перед ООН

Крупная финансовая задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в воскресенье, 13 октября.

Российские дипломаты напомнили, что на днях генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджет ООН.

"Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", – говорится в сообщении МИД РФ.

В Москве утверждают, что Россия "относится к числу добросовестных плательщиков".

"Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине" – заявили в МИД РФ.

Напомним, ООН столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом за последние 10 лет. С 14 октября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности. Только на выплаты зарплат своим сотрудникам ООН требуется 92 млн долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net