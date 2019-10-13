Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации так называемых "депутатов" от аннексированного Крыма. Об этом накануне сообщила в Twitter "депутат" российской Госдумы Наталья Поклонская.

В частности, крымчане вошли в состав российской делегации, которая прибыла в Турцию для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

По словам Поклонской, в рамках визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента – именно так нас встретила Турция. Самые добрые впечатления о Стамбуле", – написала Поклонская и обнародовала фото с Эрдоганом.

Также в состав российской делегации вошел еще один "депутат" Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

До сих пор Анкара не принимала лиц, представляющих аннексированный Крым. МИД Турции и Украины до сих пор не отреагировали на это событие.

Cмотрите фотогалерею: Эрдоган впервые принял "депутатов" из Крыма

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает захват Крыма Россией.

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Источник: korrespondent.net