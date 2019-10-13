ОБСЕ заметила сигналы сепаратистов об отводе войск

Сепаратисты 11 октября запускали сигнальные ракеты, сообщая о готовности к началу разведения сил на Донбассе. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном в субботу, 12 октября.

Отмечается, что в тот день около 12:00 сепаратисты запустили белую сигнальную ракету на южном участке окраины разведения в районе Золотого.

Кроме того, аналогичные действия были зафиксированы наблюдателями СММ ОБСЕ на участке разведения сил вблизи населенного пункта Петровское. Однако процесс разведения сил не начался, так как сепаратисты не получили ответ с украинской стороны.

"Поскольку в ответ никаких действий не было, мероприятия по отводу сил и средств не начались", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

"Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от Широкино, к югу и юго-востоку от Светлодарска, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции", – отмечают в СММ ОБСЕ.

Также наблюдатели заявляют о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

"Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода. Также зафиксированы 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей", – сообщили в миссии.

Как известно, разведение войск в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, но до сих пор не происходит. Украинская сторона заявляет о срыве из-за обстрелов. Сепаратисты же утверждают, что для отвода войск соблюдение "тишины" в течение семи суток не обязательно.

Напомним, 11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований.

Ранее 9 октября Нацкорпус и ветераны прорвались в Золотое. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.

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Источник: korrespondent.net