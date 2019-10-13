Формула неизвестности. Что нам принесет Штайнмайер

Начало октября принесло изменения в ситуацию на Донбассе, породило новые надежды и дало жизнь документу, обсуждавшемуся несколько лет без шансов на его внедрение в жизнь, пишет Евгений Магда, директор Института мировой политики в №19 Журнала Корреспондент.

Правда, трудно назвать нынешние обстоятельства благоприятными для Украины. Скорее, развитие событий может спровоцировать серьезный политический кризис внутри нашей страны, который сыграет на руку России.

ВЕСТИ ИЗ-ЗА БУГРА

1 октября российские информагентства взорвались сообщением: «Кучма подписал «формулу Штайнмайера», этот месседж оперативно подхватили сугубо российские и местные пророссийские телеграм-каналы, ставшие в последнее время весомыми игроками на информационном поле. Поэтому в тот же день, к вечернему брифингу Владимира Зеленского, во время которого он пытался пояснить произошедшее в Минске, «зрада» уже разлетелась по виртуальному украинскому пространству.

Украинская сторона этот раунд информационной войны, увы, проиграла. Киев не предпринял попыток развернуть ситуацию в свою сторону, к примеру, в части размытости формулировок письма, которым Леонид Кучма согласился на «формулу Штайнмайера». На ту самую формулу, которая только после подписания соответствующего письма представителем Украины в Трехсторонней контактной группе стала наполнена хоть каким-то смыслом, к сожалению. Ведь до этого — и это признают даже россияне — пресловутая формула была симулякром, воплощения которого в жизнь более четырех лет удачно избегал Петр Порошенко.

И вот тут очень любопытно: почему команда Зеленского, блестяще отработавшая в информационном пространстве во время президентской и парламентской кампаний, оказалась бессильной сейчас? Хотя речь идет об информационном противостоянии России в важнейшем вопросе.

Глава государства во время своего 13-минутного брифинга на Банковой 1 октября оказался не слишком убедительным. Назвал согласие на «формулу Штайнмайера» шагом к проведению встречи в «нормандском формате», привычно вспомнил о необходимости возвращать пленных и пообещал принять широко и масштабно обсужденный закон об особом статусе Донбасса, после чего неловко сманипулировал журналистами, дав понять, что должен мчаться к детям. Злые языки утверждают, что мчался он на самом деле к голливудской кинозвезде Тому Крузу, который с внезапным визитом оказался в Киеве.

ПРИВЕТ ОТ ОРДЛО

Главное впечатление от поспешного брифинга такое: Зеленский призывает верить ему на слово, рассчитывая прежде всего на собственных избирателей. Плохие новости Президент озвучивать не намерен, для этого есть другие члены команды, демонстрирующие покладистость. Такая получается игра в несколько рук на одном фортепиано: один несет на себе лавры миротворца, а его партнеры по команде принимают на себя роль громоотводов для публичного негодования.

Например, министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире Свободы слова Савика Шустера отличился, сообщив о готовности восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО и ожидании от иностранных инвесторов средств для развития Вооруженных сил. Шеф дипломатического ведомства неуклюже пытался успокоить общественность сообщением, что фортификационные сооружения на линии разграничения украинские военные демонтировать не станут, чтобы вернуться в случае необходимости.

Впрочем, Пристайко было не суждено переплюнуть парламентского «слугу народа» Богдана Яременко, предположившего, что закон об особом статусе Донбасса будет согласовываться с Россией, войска которой находятся на востоке нашей страны.

Кстати, о согласовании. 2 октября лидеры самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник потребовали от официального Киева согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса. При этом марионетки Кремля утверждают, что продолжат курс на сближение с Россией и не собираются передавать Украине контроль над границей. Упомянутые персонажи — далеко не единственные участники геополитического театра марионеток Владимира Путина. Туда же можно отнести и министра Сергея Лаврова, ратующего за прямые переговоры Киева, Донецка и Луганска, российских дипломатов рангом пониже, управляемые Кремлем медиа. Интересно, что Путин при этом отзывается об украинском тезке — Президенте весьма благожелательно, словно приглашая его к непосредственному диалогу.

НА ПУТИ В БЕРЛИН

Во Франции и Германии обмен 1 октября письмами с признанием «формулы Штайнмайера» восприняли позитивно, что неудивительно: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель заинтересованы в урегулировании крупнейшего конфликта в Европе за 20 последних лет. Тот факт, что его урегулируют за счет Украины, Берлин и Париж волнует мало, а нелицеприятные оценки в адрес Меркель и Макрона из уст Зеленского, прозвучавшие в июльском телефонном разговоре с Дональдом Трампом, только подтверждают западноевропейскую правоту. Кстати, результатом заокеанского вояжа украинского Президента в конце сентября можно назвать прощание с иллюзиями о возможном присоединении Трампа к «нормандскому формату». Американскому лидеру, мягко говоря, не до того.

К сожалению, хор голосов из команды Зеленского не дал ответа на вопрос, почему на повестке дня переговоров о будущем урегулировании на Донбассе находится «формула Штайнмайера», а не «план Зеленского». Пристайко сообщил телезрителям, что МИД представил Президенту план А и план Б, но экспертному сообществу и широким массам их содержание пока неизвестно. Украинцам предлагают верить в непогрешимость и уникальные коммуникационные способности шестого Президента, закрыв при этом глаза на его мизерный политический опыт и аматорские представления о международной политике. Энтузиазм Зеленского вряд ли способен заменить наличие твердой позиции и понимание не самой благоприятной для Украины внешнеполитической конъюнктуры. Впрочем, положение для шестого украинского Президента намного выгоднее, чем ситуация, в которой Петр Порошенко выходил на переговоры в сентябре 2014 и феврале 2015 года.

Отмечу, что тема «голубых касок» на Донбассе, которую продвигал Порошенко, сегодня ушла в сторону. Александр Лукашенко, настойчиво предлагающий белорусских миротворцев, скорее играет в повышение собственной значимости, чем всерьез рассчитывает принять участие в урегулировании. Формат «нормандского квартета» изменить не удастся.

Макрон и Меркель уже выразили надежду на встречу в «нормандском формате» в октябре, Зеленский также не против переговоров «в квартете», обсуждающем проблемы Донбасса и пути их решения. В Кремле предпочитают маневрировать, демонстрируя повышенную занятость Путина. Тактика в целом привычная, ее цель — взять оппонентов измором. Россияне видят, что у команды Зеленского нет стратегической глубины маневра, логика ее решений во многом обусловлена интересами приближенных олигархов (Игорь Коломойский с недавних пор говорит о происходящем на востоке Украины как о «гражданском конфликте», а Виктор Пинчук еще в январе 2017 года призывал к «сложным компромиссам с Россией»). Они стремятся вернуться на российские рынки, а без формальной нормализации ситуации на Донбассе это невозможно.

ВИЛКА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Выстраивая выгодную для себя логику диалога в «нормандском формате», Кремль, говоря шахматным языком, ставит вилку Зеленскому. Если Россия сумеет настоять на интеграции ОРДЛО по собственным рецептам, то Украина в итоге окажется связанной по рукам и ногам как экономически, так и внешнеполитически. Восстановление инфраструктуры Донбасса и выравнивание уровня жизни страны в целом потребуют огромных средств, и мировое сообщество вряд ли компенсирует более 10% нужной суммы.

EPA, Акции протеста в Украине

Проведение местных выборов без восстановления Украиной контроля над территорией, над которой Россия более пяти лет распыляет бациллу сепаратизма, может стать опасным испытанием для Украины. На руку Путину и всплеск недовольства политикой Зеленского внутри Украины — российская пропагандистская машина может обернуть массовые протесты в свою пользу.

Вече на Майдане 6 октября с лозунгом Нет капитуляции власти было бы полезнее не игнорировать, а использовать в своих интересах в будущем нормандском диалоге.

Сложившаяся сегодня для Зеленского ситуация во многом сопоставима с первыми месяцами правления Виктора Януковича, поспешившего подписать с Россией Харьковские соглашения о продлении пребывания Черноморского флота. Иррациональное доверие представителей нынешней власти к Кремлю грамотно подогревается обещаниями нового обмена пленными, на котором можно заработать рейтинговые очки. Поэтому ситуация напоминает для официального Киева сеанс одновременной игры амбициозного перворазрядника, где за каждой из трех досок восседают гроссмейстеры.

Источник: korrespondent.net