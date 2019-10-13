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13. 10. 2019

Украина отреагировала на встречу Эрдогана с "депутатами" Крыма

 
Министерство иностранных дел Украины отреагировало но проведение официальной встречи президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма.
 
"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции в Украине пригласили в МИД", — говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС. pic.twitter.com/sgZiKCpFc9

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 октября 2019 г.
 
Напомним, что Эрдоган впервые принял официальную делегацию российских парламентариев вместе с "крымскими депутатами". В составе российской делегации было два "депутата" Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
 
 

Источник: korrespondent.net
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