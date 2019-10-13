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13. 10. 2019

День защитника. Власти допускают провокации

 
Участников акций, которые пройдут в День защитника Украины 14 октября, призвали не позволять манипулировать собой и использовать "в темную", а также предупредили, что правоохранительные органы "будут действовать строго и внимательно".
 
"Завтра - день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости. ... Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях", - говорится в совместном заявлении главы МВД, главы СБУ и секретаря СНБО.
 
Также в МВД и СБУ отметили, что правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.
 
 
"Правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. Общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", - заявили в ведомствах.
 
Напомним, что 14 октября, на День Покровы и День защитника Украины, в Киеве проведут марш Нет капитуляции с требованием к президенту Украины Владимира Зеленского не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
 
Ожидается, что марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко. Колонна пройдет до площади Независимости, где состоится вече, после чего участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс. Организаторы - ветеранские организации - призвали провети марш без политических флагов и лозунгов.
 

Источник: korrespondent.net
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