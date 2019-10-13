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13. 10. 2019

Из-за наступления Турции более 130 тысяч сирийцев стали беженцами - ООН

 
Более 130 тысяч человек на северо-востоке Сирии были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления турецких войск, сообщает Организация Объединенных Наций.
 
Сирийцы покидают сельские районы вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, который накануне захватила турецкая армия.
 
 
Сейчас в регионе плохая ситуация с поставками чистой питьевой воды. В частности, в лагерях для беженцев Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 тысяч человек.
 
Также в регионе были закрыты государственные и частные больницы.
 
Напомним, что 8 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. Подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии.
 
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции из-за военной операции в Сирии.
 
 

Источник: korrespondent.net
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