В Германии планируют запретить двойное гражданство

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила внести в предвыборную компанию партии пункт о запрете двойного гражданства, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, она поддержит соответствующую инициативу на партийном съезде, который состоится в конце ноября.

Она также проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в Бундестаге.

Однако шансов на принятие закона в этом легислатурном периоде нет в связи с отрицательной позицией социал-демократов, которые входят в правящую коалицию.

Среди предлагаемых мер по ужесточению законодательства о двойном гражданстве - запрет на передачу иностранного гражданства от живущих в Германии иммигрантов их внукам, так называемое "поколенческое ограничение".

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Европу может ожидать еще большая, чем 2015 году, волна беженцев.

Источник: korrespondent.net