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13. 10. 2019

В Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поезд

 
В воскресенье ночью, 13 октября, в Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поезд, в результате чего один человек погиб, еще один в реанимации, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
 
Инцидент произошел около 3 часов ночи в Александрийском районе.
 
"Автомобиль Chevrolet слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел обрыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр", - говорится в сообщении.
 
Водитель в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии.
 
Спасатели отбуксировали автомобись с путей.
 
Напомним, что в Черновицкой области в результате столкновения рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали девять человек.
 

Источник: korrespondent.net
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