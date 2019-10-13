В воскресенье ночью, 13 октября, в Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поезд, в результате чего один человек погиб, еще один в реанимации, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в Александрийском районе.

"Автомобиль Chevrolet слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел обрыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр", - говорится в сообщении.

Водитель в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии.

Спасатели отбуксировали автомобись с путей.

Напомним, что в Черновицкой области в результате столкновения рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали девять человек.

Источник: korrespondent.net