США выведут всех своих военных из северной Сирии

США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад", - заявил Эспер.

Министр обороны заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом в субботу вечром, и тот поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".

По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.

Напомним, что 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG, которых Турция считает террористами. Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Источник: korrespondent.net