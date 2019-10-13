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13. 10. 2019

США выведут всех своих военных из северной Сирии

 
США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.
 
"За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад", - заявил Эспер.
 
 
Министр обороны заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом в субботу вечром, и тот поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".
 
По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.
 
Напомним, что 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG, которых Турция считает террористами. Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
 

Источник: korrespondent.net
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