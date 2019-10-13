Принцессу Бельгии задержали на эко-протесте

Бельгийская принцесса Мария -Есмеральда была арестована в Лондоне во время массовых протестов екооактивистив, сообщает The Telegraph.

63-летнюю дочь короля Леопольда III и принцессы Рети арестовали в пятницу 11 октября на Трафальгарской площади, но впоследствии освободили без предъявления обвинений.

В документах полиции адресом принцессы была названа элитная недвижимость на северо-западе Лондона.

Напомним, в Лондон прибывают екооактивисты со всего мира, которые анонсировали с понедельника полное перекрытие всех ключевых магистралей британской столицы сроком на две недели. Подобное блокирование в Лондоне экоактивисты проводили в апреле - блокировка некоторых дорог продолжалось 11 дней.

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Источник: korrespondent.net