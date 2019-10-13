Северный поток-2 будет достроен - немецкий министр

Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, сообщает Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауэр в Риге заявила, что Северный поток-2 - сложный проект.

"Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено", - заявила она.

Вместе с тем глава ХДС заявила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.

Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.

Источник: korrespondent.net