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13. 10. 2019

Северный поток-2 будет достроен - немецкий министр

 
Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, сообщает Deutsche Welle.
 
Крамп-Карренбауэр в Риге заявила, что Северный поток-2 - сложный проект.
 
 
"Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено", - заявила она.
 
Вместе с тем глава ХДС заявила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.
 
Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.
 

Источник: korrespondent.net
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