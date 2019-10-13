Украинского актера побили в Познани

Украинского актера избили в познаньском ресторане, где он работал, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Юрий Чеботарев - украинский актер, выпускник театрального отделения Харьковского университета искусств. В течение последних трех лет он жил в Познани, выступая в Театре Польском. Работа в театре не дала ему возможности легально находиться в Польше, поэтому он нашел постоянную работу в пиццерии Тиволи.

Когда работа в ресторане начала мешать игре на сцене, Чеботарев решил уволиться. Однако заведующий ресторана отказался выплачивать ему заработанное, а когда украинец вызвал полицию - ударил его головой, сломав нос.

По прибытию полиции, менеджер выплатил жалованье, однако отрицал факт избиения. По просьбе пострадавшего полиция вызвала скорую помощь и проинструктировала его о возможности составить заявление.

В защиту своего коллеги выступил коллектив театра. "Мы требуем соблюдения прав украинцев, работающих в Познани и Польше - и на сцене, и в повседневной жизни. Надеемся, что нападением займутся, а виновный понесет последствия. Юрий - вы можете рассчитывать на нашу поддержку!" - говорится в заявлении театра.

Руководство ресторана заявило, что "проводит внутреннее расследование". "В то же время, мы хотели бы подчеркнуть, что среди наших сотрудников почти половина - украинцы, некоторые из которых выполняют управленческие функции, поэтому говорить о дискриминации по национальности крайне несправедливо", - заявили они.

Напомним, ранее польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по обвинению в убийстве.

Источник: korrespondent.net