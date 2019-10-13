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13. 10. 2019

В Киеве взорвали банкомат Приватбанка

 
В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными, сообщает полиция Киева
 
Ночью в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банковского учреждения на улице Королева. Полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.
 
"В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", - сообщили в полиции.
 
Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
 
Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Напомним, что в Днепропетровской области в селе Николаевка Новомосковского района в ночь на пятницу, 11 октября, неизвестные взорвали банкомат Креди Агриколь Банка и похитили деньги.
 
 

Источник: korrespondent.net
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