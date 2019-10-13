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13. 10. 2019

В США задержали 13-летнюю девочку за угрозы одноклассникам пальцем

 
13-летней девочке из Канзаса, США, было предъявлено обвинение в совершении преступления за наведение пальца в виде пистолета на своих одноклассников, сообщает The Insider.
 
Одноклассница обвиняемой из средней школы Вестриджа спросила ее, кого в классе она бы убила, если бы у нее была такая возможность. В ответ девушка якобы сложила пальцы в жест, напоминающий пистолет, и направила его на четырех учеников, а затем и на себя.
 
Девушку отправили в кабинет директора школы, и после консультации с другими сотрудниками учебного заведения, школьный специалист рекомендовал ее арестовать. Девушка была задержана полицией и доставлена к матери.
 
В документах суда округа Джонсон говорится, что девочка "угрожала совершить насилие в отношении других лиц с намерением запугать их, вызвать эвакуацию, блокировку или нарушение порядка". Она должна появиться на слушании в отделе по делам несовершеннолетних окружного суда.
 
Дедушка девушки говорит, что все «вышло из-под контроля», он считает, что школа должна была справиться с инцидентом, не вовлекая правоохранительные органы.
 
Напомним, что в Нью-Йорке в субботу, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения.

Источник: korrespondent.net
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