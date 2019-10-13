Турция не претендует на территорию Сирии − Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, комментируя военную операцию Источник мира, что Анкара не претендует на территорию Сирии. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило агентство Анадолу.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", − подчеркнул турецкий лидер.

При этом он назвал дезинформацией появившиеся ранее в СМИ данные, что в зоне турецкой операции большая группа пленных боевиков ИГ совершила побег.

"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", − отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенными пунктами, расположенными на севере Сирии.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил, что Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net