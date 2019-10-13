В США разбился канадский учебный самолет

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США. Об єтом 13 октября сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в #FAA Statement on Canadian Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0 — The FAA (@FAANews) October 13, 2019 " rel="nofollow" target="_blank">Twitter. — The FAA (@FAANews) October 13, 2019 " rel="nofollow" target="_blank">Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.

ВВС Канады, в свою очередь, уточнили в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", − указано в сообщении.

В Альпах самолет повис на проводах

Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции во время учений разбился истребитель F-16 ВВС Бельгии.

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Источник: korrespondent.net