Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2019, понедельник, 00:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
13. 10. 2019

В США разбился канадский учебный самолет

 
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США. Об єтом 13 октября сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в

#FAA Statement on Canadian Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0

— The FAA (@FAANews) October 13, 2019 " rel="nofollow" target="_blank">Twitter.
 
Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.
 
ВВС Канады, в свою очередь, уточнили в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.
 
"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", − указано в сообщении.
 
В Альпах самолет повис на проводах
 
Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции во время учений разбился истребитель F-16 ВВС Бельгии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.