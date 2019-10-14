Меркель призвала Турцию завершить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель 13 октября провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого призвала его незамедлительно остановить военную операцию Источник мира на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В офиса канцлера отметили, что Меркель "высказалась в пользу немедленного завершения военной операции".

По ее словам, операция может вызвать дестабилизацию региона, что приведет к возрождению "Исламского государства".

Накануне стало известно, что в связи с началом операции в Сирии власти ФРГ больше не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию .

Кроме этого, Франция объявила о решении приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net