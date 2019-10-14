Во время антиправительственных протестов в Эквадоре по меньшей мере семь человек погибли и 1340 получили ранения. Об этом говорится в заявлении, размещенном 13 октября на сайте аппарата уполномоченного по правам человека республики.

Отмечается, что с начала манифестаций 3 октября был задержан 1121 человек, преимущественно мужчины.

Ранее в МВД страны сообщили, что во время протестных акций по меньшей мере 86 полицейских получили ранения.

Генеральная прокуратура Эквадора на фоне протестов начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.

Cмотрите фотогалерею: Во время протестов в Эвадоре погибли семь человек

Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.

Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.

Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

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Источник: korrespondent.net