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14. 10. 2019

Во время протестов в Эвадоре погибли семь человек

 
Во время антиправительственных протестов в Эквадоре по меньшей мере семь человек погибли и 1340 получили ранения. Об этом говорится в заявлении, размещенном 13 октября на сайте аппарата уполномоченного по правам человека республики.
 
Отмечается, что с начала манифестаций 3 октября был задержан 1121 человек, преимущественно мужчины.
 
Ранее в МВД страны сообщили, что во время протестных акций по меньшей мере 86 полицейских получили ранения.
 
Генеральная прокуратура Эквадора на фоне протестов начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.
 

Cмотрите фотогалерею: Во время протестов в Эвадоре погибли семь человек

 
Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.
 
Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
 
Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

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Источник: korrespondent.net
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